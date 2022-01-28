Расстрел солдат в Днепре: нацгвардейцу Рябчуку сегодня должны избрать меру пресечения

Также ему будет проведена психиатрическая экспертиза.

Солдату-срочнику, который накануне в Днепре расстрелял 4 военных и гражданскую женщину, сегодня, 28 января, должны избрать меру пресечения.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.

Отмечается, что прокуроры будут просить арест без права на внесение залога. 20-летнему Артемию Рябчуку, убившему пятерых людей и еще стольких же тяжело ранил, грозит пожизненное заключение.

Среди жертв стрельбы — четверо военных и одна гражданская — дежурная на проходной. Их семьям государство выплатит по миллиону и 800 тысяч гривен. Об этом на брифинге заявил уже бывший командующий Нацгвардией Николай Балан. Владимир Зеленский своим указом уволил его с этой должности. Соответствующий документ поздно вечером появился на сайте президента. Перед этим Балан сам подал в отставку.

Тем временем в двух больницах Днепра спасают пятерых раненых. Единственная среди них девушка до сих пор в крайне тяжелом состоянии. Что могло стать мотивом стрелка – выясняют следователи Государственного бюро расследований. Устанавливают, не был ли он под влиянием алкоголя или наркотиков. Также ему будет проведена психиатрическая экспертиза.

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