Расстрел солдат в Днепре: родители срочников, пострадавших от "дедовщины", будут митинговать под Офисом президента

Расстрел солдат в Днепре: родители срочников, пострадавших от "дедовщины", будут митинговать под Офисом президента

Мероприятие инициировали семьи, в которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы.

Родственники погибших срочников в воинских частях Украины проведут "Митинг справедливости" под Офисом президента Украины в Киеве. Он состоится завтра, 3 февраля, в 10:00 перед входом в здание.

Об этом ТСН.ua сообщил президент НГО "Международный центр помощи" Сергей Косяк.

По его словам, мероприятие инициировали семьи, в которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы.

"Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис Президента, но никто до сих пор не наказан. В акции примут участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артемий Рябчук. Цель меоприятия -привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который происходит в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям", — сообщают организаторы.

Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных в отношении каждого частного случая гибели их сыновей, и жалуются, что правоохранительные органы и ГБР затягивают следствие, фальсифицируют и уничтожают доказательства, не открывают уголовные производства или закрывают их, не сообщив пострадавшей стороне.

"Это — круговая порука, которую мы намерены разорвать для того, чтобы прекратить эти преступные действия и остановить убийства наших родных и близких", — говорят организаторы акции.

Организаторами мероприятия выступили ОО "Семьи непокоренных" и "Международный центр помощи".

Напомним, что в Днепре 20-летний срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата. Пятеро из них погибли, пятеро получили ранения и находятся в больнице. В связи с этими событиями в Сети начали обсуждать причины такого поступка, в том числе и подняли вопрос "дедовщины".

Трагический расстрел в Днепре открыл "ящик Пандоры" украинской Нацгвардии

Читайте также: