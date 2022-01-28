Расстрел солдат в Днепре: стало известно, когда будут прощаться с погибшими нацгвардейцами

Расстрел солдат в Днепре: стало известно, когда будут прощаться с погибшими нацгвардейцами

Еще пятеро раненых находятся в больнице.

С погибшими нацгвардейцами в Днепре, которых накануне расстрелял 20-летний сослуживец, будут прощаться завтра, 29 января.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Среди жертв стрельбы — четверо военных и одна гражданская — дежурная на проходной. Их семьям государство выплатит по миллиону и 800 тысячам гривен.

В то же время 20-летнему Артемию Рябчуку сегодня изберут меру пресечения в Днепре. Следователи будут просить арест без права внесения залога. Срочнику, который убил пятерых людей и еще столько же тяжело ранил, грозит пожизненное заключение. Что могло стать мотивом стрелка – выясняют следователи Государственного бюро расследований. Устанавливают, не был ли он под влиянием алкоголя или наркотиков. Также ему будет проведена психиатрическая экспертиза.

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