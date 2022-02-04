Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии одного из раненых нацгвардейцев

В мужчину Артемий Рябчук выпустил две пули.
У одного из раненых "днепровским стрелком" на "Южмаше" налаживается состояние здоровья. Мужчина получил пулевое ранение живота и бедра.
Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
“Спустя неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба — быть нацгвардейцем, а не бухгалтером”, — рассказал Сергей Рыженко.
Отметим, что "днепровский стрелок" Артемий Рябчук отказался от своих показаний, а его адвокат требует признать нацгвардейца, убившего пять человек, потерпевшим.
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