Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии одного из раненых нацгвардейцев

Расстрел солдат в Днепре: стало известно о состоянии одного из раненых нацгвардейцев

В мужчину Артемий Рябчук выпустил две пули.

У одного из раненых "днепровским стрелком" на "Южмаше" налаживается состояние здоровья. Мужчина получил пулевое ранение живота и бедра.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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“Спустя неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба — быть нацгвардейцем, а не бухгалтером”, — рассказал Сергей Рыженко.

Отметим, что "днепровский стрелок" Артемий Рябчук отказался от своих показаний, а его адвокат требует признать нацгвардейца, убившего пять человек, потерпевшим.

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