Расстрел солдат в Днепре: в ГБР прокомментировали заявление Артемия Рябчука

В ведомстве сообщили, что никакого психологического влияния на подозреваемого не было.
На Артемия Рябчука следствие не оказывало давления. ГБР прокомментировало отказ подозреваемого от предварительных показаний по делу о массовом расстреле нацгвардейцев.
Об этом пишет "Общественное".
В заявлении Рябчука, которое накануне попало в соцсети, подозреваемый указал, что предварительные показания давал якобы под действием психологического давления.
В свою очередь в ГБР заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие обладает достаточным массивом доказательной базы. Что касается психологического давления на подозреваемого — это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в пределах действующего законодательства. Все следственные действия, проводимые с подозреваемым работниками ГБР, происходили с участием его защитника", — рассказал пресс-секретарь территориального отделения ГБР в Полтаве Александр Белка.
Напомним, что "днепровский стрелок" Артемий Рябчук отказался от своих показаний, а его адвокат требует признать нацгвардейца, убившего пять человек, потерпевшим.
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