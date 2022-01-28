Расстрел солдат в Днепре: все, что известно о трагедии на заводе "Южмаш" (фото и видео)

Расстрел солдат в Днепре: все, что известно о трагедии на заводе "Южмаш" (фото и видео)

Парень посреди ночи схватил оружие и открыл огонь по товарищам.

В Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще 5 – тяжело ранены. Стрелка задержали на выезде из города.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Расстрелял товарищей и скрылся

Все произошло на закрытой территории Южного машиностроительного завода. Это режимный объект, где солдаты несли службу в рядах Национальной гвардии.

Срочник ночью, около 03:40, взял автомат из комнаты, где хранилось оружие, зашел в караульное помещение и открыл огонь.

В тот момент в помещении находились более двух десятков военных, двое из них успели выбежать и вызвать правоохранителей. Стрелок с автоматом сбежал. Полиция объявила план "Сирена" в Днепре и в соседних областях.

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После убийства ловил попутку

После случившегося солдат ловил попутку возле завода. Соответствующее видео впоследствии появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как по дороге бежит мужчина с автоматом в руках. В этот момент в его сторону двигался автомобиль. Солдат поднял руку с просьбой остановить транспортное средство, после чего, видимо, сел в автомобиль. На этом видео обрывается.

Фото із соцмереж

Что известно о стрелке

Артемию Рябчуку 20 лет, он родом из Измаила Одесской области. Был несудим, холост, высокий – рост 194 сантиметра. В свое время окончил аграрно-технический колледж и до службы некоторое время работал кладовщиком, сообщила корреспондент ТСН Ольга Павловская.

В Нацгвардии рассказали, что у подозреваемого отклонений не замечали.

"Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи", – рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

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"Объявили стукачом и начали травить"

Артемий Рябчук раньше мог страдать от прессинга со стороны своих товарищей. Об этом рассказал Игорь Мосийчук.

По его словам, около месяца назад Артемий стал свидетелем драки сослуживцев. Он якобы вмешался в конфликт и сообщил об этом командованию.

“После этого его объявили стукачом и начали травить. Это длилось два месяца, пока он не добрался до оружия", – подчеркнул Игорь Мосийчук.

В Днепре командование Национальной гвардии подтвердило факт конфликта между солдатом Артемием Рябчуком и другими военнослужащими.

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Погибли 5 человек, еще 5 пострадали

В больницах Днепра находятся пятеро пострадавших во время стрельбы, которую устроил нацгвардеец. Четверо пострадавших, а именно трое мужчин и одна женщина, госпитализированы в областную больницу имени Мечникова. Все они – в тяжелом состоянии, сообщила корреспондент ТСН Ольга Павловская. Сейчас их оперируют врачи. Еще одного раненого доставили в 16-ю городскую больницу.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что подозреваемый в упор расстрелял 22-летнюю девушку – военнослужащую Нацгвардии.

"Какой же надо быть мр***ю, чтобы выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку – военнослужащую Национальной гвардии. Девушка получила ранение в колено, в плечо, и самое тяжелое – в живот. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

Жизнь других двух раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии также военнослужащий НГУ, который доставлен в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и в плечо", – рассказал Геращенко.

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Имена погибших:

Александр Б. 1987 года рождения.

Артем Л. 2000 года рождения.

Александр Д. 1997 года рождения.

Леонид Ч. 2002 года рождения.

Самому младшему погибшему – 20 лет, старшему – 34 года. От ранений погибла и сотрудница “Южмаша” – 35-летняя женщина. С погибшими нацгвардейцами в Днепре будут прощаться в субботу, 29 января.

Трагедия попала на видео (18+)

На видео видно, как в комнату с оружием заходят два солдата. Один из них подходит к шкафу с оружием, открывает его ключами, после чего к нему подходит еще один парень и что-то в него кладет. В этот момент из коридора начинает стрелять Рябчук.

В комнате с оружием он ранил двух человек, еще одного в коридоре. После чего ушел в "оружейную", где "добил" сослуживцев выстрелами в голову.

Затем стрельба продолжилась в казарме. В саму "оружейную" мужчина возвращался несколько раз – чтобы взять боеприпасы. В последний раз он вернулся в нее с рюкзаком, положил в него магазины с патронами. Там же он взял автомат, после чего вышел из помещения.

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Рябчука задержали под Днепром

Подозреваемый Артемий Рябчук был задержан полицейскими в 09:30 на улице Крайней в городе Подгородное Днепропетровской области. В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего.

По информации ГБР, стрелок сдался сам. Рябчук, находясь в Подгородном, попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении. Все это время при нем был автомат.

Как сообщает спикер патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копиленко, Рябчук шел по улице и его еще издалека увидели патрульные. Нацгвардеец сам отдал оружие и сдался, сопротивления не оказывал.

Место, где задержали военнослужащего / Google Maps

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Понесет самую суровую ответственность

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "Артемий Рябчук будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом".

"По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 20-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", – написал министр на своей странице в Facebook.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".

"Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также детально изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", – добавили в ведомстве.

Видео задержания Артемия Рябчука

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Реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую трагедию в Днепре.

"Утром есть ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ждет от правоохранителей информацию обо всех обстоятельствах преступления.

"Убийца уже задержан. Жду от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил глава государства.

Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку в связи с трагедией на заводе "Южмаш".

Психолог считает, что подозреваемый осознавал, что натворил

ТСН пообщалась с тремя специалистами, работающими с военнослужащими. Они проанализировали поведение подозреваемого в жестоком убийстве 5 человек. Андрей Козинчук – военный психолог. Он проанализировал видео допроса парня сразу после его задержания.

"Человек в шоковом состоянии, у него реакции, которые могут удивить. Например, улыбка с самого начала. Ему на самом деле нерадостно. Парень держится уверенно, кое-где даже гордится тем, что сделал, и смакует детали поступка", – говорит психолог.

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Андрей Козинчук считает, что Артемий Рябчук отдает себе отчет о том, что натворил.

"Для того чтобы не доложили, ему пришлось стрелять в женщину. Он объясняет свои действия не с точки зрения этики, а с точки зрения логики", – отмечает психолог.

Мотивов убийства на фрагменте видео срочник не объясняет. Так что психолог предполагает, что обида долго росла внутри.

"Что было триггером, мы не можем знать. То, что информационное поле повлияло на его психологическое состояние – состояние – это однозначно", – добавляет психолог.

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