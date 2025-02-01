Расстрел сотрудника ТЦК в Полтавской области: убийца задержан (фото)

Нападавший выстрелил в военнослужащего из ружья, забрал его автомат и сбежал с сообщником.

Полиция Полтавщины задержала мужчину, застрелившего военного Полтавского РТЦК.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападающих. С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военнослужащих в военнослужащих. 1984 года рождения. Его сообщник — житель Полтавы 1988 года.

Полиция задержала убийцу/Полиция Полтавской области

Напомним, ранее мы писали о том 1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина напал на военнослужащего Полтавского РТЦК. Угрожая ружьем, он требовал оружие, после чего выстрелил в солдата, смертельно его ранив. Нападающий забрал автомат и скрылся вместе с мобилизованным военнообязанным.

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