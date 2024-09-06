Расстрел украинских пленных на Покровском направлении: прокуратура сообщила подробности

Военное преступление оккупанты совершили в полдень 27 августа, когда проводили атаку с использованием БпЛА.

Во время боев на Покровском направлении фронта российские военные расстреляли трех бойцов ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в пятницу, 6 сентября.

По предварительной информации, это военное преступление оккупанты совершили в полдень 27 августа, когда проводили атаку с использованием БпЛА на одну из позиций ВСУ в Покровском районе.

"От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигаемого боеприпаса возник пожар. Оккупанты обошли горящую позицию с трех сторон и во время последующего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его товарищи, находясь в окружении и под плотным огневым контролем, были вынуждены сдаться в плен”, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что украинские военные вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой, однако российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение.

Судьба четвертого бойца ВСУ, раненного в бою, пока неизвестна.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Убийство военнопленных также является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что по состоянию на данный момент расследуются факты возможной казни россиянами 73 украинских военнопленных.

Напомним, ранее американский телеканал CNN обнародовал кадры казни трех украинских бойцов, снятых камерой украинского разведывательного дрона на Покровском направлении.

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