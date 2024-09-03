Расстрел украинских пленных на Торецком направлении: начато досудебное расследование

Российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Как отмечается, 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями армии РФ украинских военнослужащих. Речь идет о том, что три военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события", — отмечают в ведомстве.

Напомним, российские военные совершили очередное военное преступление. Оккупанты снова цинично расстреляли украинских военнопленных. Убийство двух военных ВСУ попало на видео, снятое вблизи села Роботино Пологовского района Запорожской области. Наши ребята были без оружия и не сопротивлялись.

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