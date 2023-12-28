Расстрел украинских военных в Запорожье: установили вероятных подозреваемых

Виновные будут неизбежно отвечать за преступления против украинцев.

Украина установила вероятных подозреваемых в расстреле троих украинских военнопленных в Запорожье. Ими являются российские оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ("Псковская десантная дивизия").

Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса генпрокурора Юрий Белоусов Офис в эфире "Радио Свобода".

Ранее оккупанты уже совершали военные преступления в других регионах Украины. В частности, такие случаи фиксировались в Киевской области.

"Имена погибших военнослужащих ВСУ установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы впоследствии", – добавил Белоусов.

Напомним, прокуратура начала расследование по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем в начале декабря этого года.

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