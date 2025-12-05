Расстрел украинского военнопленного в Свято-Покровском: прокуратура сообщила подробности (фото)

Оккупанты расстреливают украинских пленных

В районе села Свято-Покровское Северской городской громады российский военнослужащий расстрелял украинского бойца, который сдавался в плен.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Военный ВСУ находился в хозяйственной постройке на территории полуразрушенного домовладения, когда оккупанты проводили «зачистку».

«Враг спрятался за ближайшим домом, откуда коварно выстрелил в украинского воина, когда тот вышел к нему с поднятыми руками для сдачи в плен», — сообщили в прокуратуре.

© Донецкая областная прокуратура

Раненый украинский боец пытался укрыться в другом здании, однако оккупант из своей засады добил его выстрелом из автоматического оружия.

© Донецкая областная прокуратура

В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию причастного к совершению преступления российского военнослужащего.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что видео расстрела военнопленного в Свято-Покровском опубликовали россияне.

Напомним, ранее на Покровском направлении россияне казнили безоружного военного ВСУ, нанеся ему сначала многочисленные удары.