Расстрел украинского военнопленного в Свято-Покровском: прокуратура сообщила подробности (фото)
Оккупант коварно выстрелил в украинского воина, когда тот вышел к нему с поднятыми руками.
В районе села Свято-Покровское Северской городской громады российский военнослужащий расстрелял украинского бойца, который сдавался в плен.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Военный ВСУ находился в хозяйственной постройке на территории полуразрушенного домовладения, когда оккупанты проводили «зачистку».
«Враг спрятался за ближайшим домом, откуда коварно выстрелил в украинского воина, когда тот вышел к нему с поднятыми руками для сдачи в плен», — сообщили в прокуратуре.
Раненый украинский боец пытался укрыться в другом здании, однако оккупант из своей засады добил его выстрелом из автоматического оружия.
В прокуратуре напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию причастного к совершению преступления российского военнослужащего.
Ранее аналитики DeepState сообщили, что видео расстрела военнопленного в Свято-Покровском опубликовали россияне.
Напомним, ранее на Покровском направлении россияне казнили безоружного военного ВСУ, нанеся ему сначала многочисленные удары.