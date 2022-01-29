Расстрел в Днепре: ДБР разыскивает свидетелей побега Артемия Рябчука из города попутным автомобилем

Расстрел в Днепре: ДБР разыскивает свидетелей побега Артемия Рябчука из города попутным автомобилем

Следствие выясняет обстоятельства, при которых "южмашевский" стрелок покинул город.

Государственное бюро расследований ищет свидетелей, видевших военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука после того, как он устроил стрельбу на территории "Южного машиностроительного завода" и сумел покинуть город Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как уже установлено следствием, "южмашевский" стрелок Рябчук после того, как сбежал с места происшествия с оружием, ходил по жилым кварталам города возле "Южного машиностроительного завода" и пытался останавливать автомобили.

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"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвезти его в город Пидгородне Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", — говорится в сообщении.

Неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, просят связаться по телефону 0800-350-352 с дежурной частью ТУ ГБР в Полтаве.

Напомним, подозреваемый в убийстве пяти человек 20-летний Артемий Рябчук в суде признал вину и раскаялся. Он отметил, что ему жаль тех людей, которым он причинил боль.

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