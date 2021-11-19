Расстрел в Николаеве: подозреваемых в убийстве мужчину и женщину объявили в международный розыск (фото)

Подозреваемые могут быть вооружены.
В Николаеве полиция объявила в международный розыск двух подозреваемых в убийстве мужчины. 51-летний местный житель был расстрелян на улице Сенной 17 ноября.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
Вместе с подозреваемым в убийстве была женщина. Злоумышленники выбросили оружие в нескольких кварталах от места убийства. Охотничье ружье правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п.12 ч. 2 ст. 115; ч.2 ст.15, п.12, 13 ч. 2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство", и объявили в международный розыск подозреваемого и его сожительницу.
"Правоохранители разыскивают Джемерчука Игоря Вадимовича, 1991 г.р. Согласно оперативной информации, он скрывается со своей сожительницей — Полищук Викторией Анатольевной 1993 г.р. Эти лица могут быть вооружены", — говорится в сообщении.
Если вам что-то известно о том, где находятся подозреваемые, звоните по телефону: (063)245-28-12, (0512)53-12-00, 102.
Напомним, в Николаеве по улице Сенной произошла стрельба. На месте происшествия – возле одного из подъездов – правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин, ему оказывается медицинская помощь.
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