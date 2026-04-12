Расстрел вместо перемирия: россияне казнили четырех пленных на Харьковщине
ВСУ и Офис генпрокурора подтвердили расстрел россиянами четырех украинских военнопленных в Харьковской области.
Эти данные подтверждает Офис генпрокурора и Группировка объединенных сил.
Инцидент произошел 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области.
Установлено, что оккупанты зашли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад ВСУ, после чего умышленно расстреляли их из автоматов.
«Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных — после захвата, безоружных. И это во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Казни пленных — системная практика армии РФ, которая одобряется ее командованием», — отметили в Группировке объединенных сил.
В ВСУ отметили, что такие действия врага — грубое нарушение Женевской конвенции.
Напомним, что первыми о расстреле этих пленных сообщили аналитики DeepState.
Ранее командир 225-го отдельного штурмового полка Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что командование оккупантов поощряет простых солдат казнить украинских военнопленных.
Напомним, 27 декабря россияне расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.
Также российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя в Запорожье.