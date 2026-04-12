Расстрел вместо перемирия: россияне казнили четырех пленных на Харьковщине

Очередное военное преступление РФ: вблизи Ветеринарного расстреляли четырех украинских военнопленных. / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Харьковской области российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных.

Эти данные подтверждает Офис генпрокурора и Группировка объединенных сил.

Инцидент произошел 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области.

Реклама

Установлено, что оккупанты зашли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад ВСУ, после чего умышленно расстреляли их из автоматов.

«Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных — после захвата, безоружных. И это во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Казни пленных — системная практика армии РФ, которая одобряется ее командованием», — отметили в Группировке объединенных сил.

В ВСУ отметили, что такие действия врага — грубое нарушение Женевской конвенции.

Напомним, что первыми о расстреле этих пленных сообщили аналитики DeepState.

Реклама

Ранее командир 225-го отдельного штурмового полка Герой Украины Олег Ширяев рассказал, что командование оккупантов поощряет простых солдат казнить украинских военнопленных.

Напомним, 27 декабря россияне расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.

Также российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя в Запорожье.