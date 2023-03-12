Расстрел за "Слава Украине": Зеленский присвоил бойцу из видео звание Героя Украины посмертно

Зеленский подчеркнул, что Александра Мациевского из-за его мужественного поступка будут знать все украинцы и помнить вечно.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому – военному, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине!"

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 12 марта.

Зеленский подчеркнул, что Александра Мациевского из-за его мужественного поступка будут знать все украинцы и помнить вечно.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине"! Светлая память и всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине", – подытожил президент.

Напомним, сегодня СБУ окончательно установила, что военный, которого на видео россияне расстреливают за слова "Слава Украине" – это Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Вернуть тело Александра удалось при обмене телами погибших военнослужащих. Похоронили Александра Мациевского 14 февраля в Нежине.

Видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами появилось 6 марта. Мужчина перед расстрелом выкрикнул в лицо палачам: "Слава Украине!"

Сначала предполагали, что погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. В Минобороны призвали дождаться официального подтверждения личности погибшего героя

ТСН.ua собрал все подробности о военном преступлении оккупантов.

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