Расстрел за "Слава Украине": Зеленский вручил "Золотую Звезду" матери героя (фото)

Также Зеленский встретился с воинами, которые встали на защиту Украины в составе разных боевых подразделений.
Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского – героя, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце по случаю Дня украинского добровольца.
Также Зеленский встретился с воинами, которые встали на защиту Украины в составе разных боевых подразделений. Президент вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды.
Александр Мациевский был посмертно удостоен звания Героя Украины. Александр добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 года принимал участие в защите Украины, в частности, Нежина Черниговской области и Бахмута Донецкой области.
В ноябре прошлого года в районе Соледара позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с побратимами считались пропавшими без вести.
После обмена телами погибших бойца идентифицировали и похоронили.
6 марта в Сети появилось видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Мужчина перед расстрелом выкрикнул в лицо врагам: "Слава Украине!"
Сначала предполагали, что погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Позже СБУ окончательно установила, что военный, которого на видео россияне расстреливают за лозунг "Слава Украине" – Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.
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