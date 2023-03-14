Расстрел за "Слава Украине": Зеленский вручил "Золотую Звезду" матери героя (фото)

Также Зеленский встретился с воинами, которые встали на защиту Украины в составе разных боевых подразделений.

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского – героя, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце по случаю Дня украинского добровольца.

Фото: Офис президента Украины

Также Зеленский встретился с воинами, которые встали на защиту Украины в составе разных боевых подразделений. Президент вручил военным и родным погибших защитников высокие государственные награды.

Александр Мациевский был посмертно удостоен звания Героя Украины. Александр добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 года принимал участие в защите Украины, в частности, Нежина Черниговской области и Бахмута Донецкой области.

В ноябре прошлого года в районе Соледара позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с побратимами считались пропавшими без вести.

После обмена телами погибших бойца идентифицировали и похоронили.

6 марта в Сети появилось видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Мужчина перед расстрелом выкрикнул в лицо врагам: "Слава Украине!"

Сначала предполагали, что погибшим военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Позже СБУ окончательно установила, что военный, которого на видео россияне расстреливают за лозунг "Слава Украине" – Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Фото: СБУ

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