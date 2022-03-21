Расстреливают бегущих с поля боя россиян: СБУ записала разговор "кадыровских Тиктокеров"

Кадыровцы рассказывают, что останавливают русских солдат выстрелами, когда те пытаются скрыться с поля боя.

Служба безопасности Украины записала телефонный разговор одного из "кадыровцев" со своей женой. Тот рассказал, что находится не на передовой, но останавливает тех, кто убегает.

Аудиоразговор СБУ выложила в сети.

На аудио кадыровский воин на чеченском языке рассказывает женщине, как он воюет в Украине. По его словам, он не находится в "горячей" точке, а сзади и выступает этаким заградительным отрядом для россиян, которые хотят бежать домой с войны.

Также захватчик рассказывает своей жене, что украинская артиллерия бьет по ним и днем, и ночью, а боеприпасы не заканчиваются.

"Кадыровцев" теперь называют не иначе, как "ТикТок-войсками" из-за их любви к постановочным роликам, потому что на войне они "отличились" только видеосъемками и зверствами против мирного населения. К тому же, главная задача "кадыровцев" — "зачистка" и убийство убегающих с поля боя русских солдат. То есть они выполняют функцию "заградотрядов" и стреляют по своим. Хотя "своими" россиян они не считают, называют "вшивыми" и с удовольствием их убивают", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что за время пребывания в Украине чеченские военные армии РФ, так называемые "кадыровцы" понесли серьезные потери и 13 марта вернулись в Грозный — их вывели из Киевской области в Беларусь и далее в Чечню.