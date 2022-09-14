Расстреливают отступающих: оккупанты используют "заградительные отряды" на фронте

Российских военных, пытающихся отступать с поля боя, будут уничтожать свои же товарищи по оружию из так называемых "заградительных отрядов".

Чтобы остановить бегство своих подразделений с поля боя, оккупанты продолжают использовать "заградительные отряды".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В результате действий украинских Сил Обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было самое материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию РФ, либо сдаться в плен", — сообщают в разведке.

Оккупанты, отошедшие с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. Во время отступления подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Рашисты жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

"Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии России (в/ч 12721) во время отступления от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться", – говорится в сообщении.

Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, у них нет поставок пищи и боеприпасов.

"Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения". Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых "заградительных отрядов". В частности, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов", — отмечают разведчики.

Читайте также: