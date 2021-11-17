Расстрелы на Майдане: ДБР завершило расследование преступлений Януковича и его окружения

Расстрелы на Майдане: ДБР завершило расследование преступлений Януковича и его окружения

Расследование по делу Майдана длилось 8 лет.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года. В них обвиняют высокопоставленных должностных лиц государства и бывшего президента Виктора Януковича, руководившего расстрелом майдановцев. Вскоре обвинительный акт будет направлен в суд.

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ДБР.

Расследование по этому делу длилось 8 лет. За это время было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств относительно преступной группы Януковича.

В состав преступной группы входили следующие высокопоставленные должностные лица:

Министр обороны Украины;

Председатель Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;

Министр внутренних дел и его заместитель;

начальник Главного управления – командующий внутренних войск МВД Украины;

временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;

заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;

командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. В частности, их обвиняют в:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Следствие установило, что из-за действий Януковича и его окружения только за три дня погибли 76 майдановцев и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Напомним, беглый экс-президент судится с украинским государством в Европейском суде по правам человека, в частности из-за того, что власти якобы не провели эффективное расследование "покушений" на него.

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