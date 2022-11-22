Расстрелял автомобиль с семьей: на Черниговщине будут судить российского военного

В салоне находились четыре человека, одна пассажирка погибла.

В Черниговской области будут судить российского военнослужащего, который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что россияне в центре села заметили гражданский автомобиль. Авто остановилось, чтобы дать дорогу военной технике оккупантов. В салон находилась супружеская пара, их дочь и зять. Солдаты армии РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю, а затем покинули место совершения преступления.

В результате стрельбы погибла женщина. Остальные члены семьи получили телесные повреждения разной степени.

"Прилукская окружная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направлена в суд обвинительный акт в отношении военного РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, жителя Славянска подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ноябре 2022-го предатель по собственному мобильному телефону через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники ВСУ.

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