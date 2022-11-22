Расстрелял автомобиль с семьей: на Черниговщине будут судить российского военного

В салоне находились четыре человека, одна пассажирка погибла.
В Черниговской области будут судить российского военнослужащего, который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что россияне в центре села заметили гражданский автомобиль. Авто остановилось, чтобы дать дорогу военной технике оккупантов. В салон находилась супружеская пара, их дочь и зять. Солдаты армии РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю, а затем покинули место совершения преступления.
В результате стрельбы погибла женщина. Остальные члены семьи получили телесные повреждения разной степени.
"Прилукская окружная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направлена в суд обвинительный акт в отношении военного РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, жителя Славянска подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ноябре 2022-го предатель по собственному мобильному телефону через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники ВСУ.
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