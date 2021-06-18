Расстрелял двух мужчин: в Харькове суд вынес приговор за убийство десятилетней давности

Осужденный также должен уплатить пострадавшим 1 млн грн морального ущерба.
В Харькове 40-летний мужчина в 2011 году расстрелял двух мужчин. Его осудили лишь в июне 2021 года.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
По данным следствия, мужчина во время конфликта в 2011 году из самодельного револьвера расстрелял двух мужчин. От полученных травм пострадавшие скончались.
"Приговором Ленинского районного суда г. Харькова от 07.06.2021 мужчину признано виновным по п.1 ч.2 ст. 115 Украины и назначено наказание 13 лет 9 месяцев лишения свободы. Также взыскано в пользу потерпевших 1 млн гривен морального ущерба", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черкасской области убили валютчика.