Расстрелял двух мужчин: в Харькове суд вынес приговор за убийство десятилетней давности

Осужденный также должен уплатить пострадавшим 1 млн грн морального ущерба.

В Харькове 40-летний мужчина в 2011 году расстрелял двух мужчин. Его осудили лишь в июне 2021 года.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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По данным следствия, мужчина во время конфликта в 2011 году из самодельного револьвера расстрелял двух мужчин. От полученных травм пострадавшие скончались.

"Приговором Ленинского районного суда г. Харькова от 07.06.2021 мужчину признано виновным по п.1 ч.2 ст. 115 Украины и назначено наказание 13 лет 9 месяцев лишения свободы. Также взыскано в пользу потерпевших 1 млн гривен морального ущерба", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области убили валютчика.

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