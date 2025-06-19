Расстрелял и сжег гражданского на Киевщине: правоохранители идентифицировали военного преступника (фото)

Сожженное российским оккупантом авто на Житомирской трассе / © Национальная полиция Украины

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Следователи установили личность российского военного, который во время полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года расстрелял и сжег гражданского на Житомирской трассе в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser пытался эвакуироваться во время оккупации Киевщины. Вблизи села Мила Бучанского района он наткнулся на российских военных, которые в то время обустроили здесь свои позиции.

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Один из оккупантов открыл огонь по гражданскому автомобилю, убив водителя. После этого он поджег автомобиль вместе с телом погибшего.

Следователи Нацполиции провели комплекс следственных и розыскных действий, в частности установили место совершения преступления, получили техническую информацию о телефонных соединениях и идентифицировали личность подозреваемого.

Российский военный преступник / © Национальная полиция Украины

Им оказался 33-летний старший сержант, механик-водитель танка 2-го танкового батальона 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.

© Национальная полиция Украины

Его преступные действия были задокументированы в аудио- и видеоматериалах и подтверждены показаниями военнопленного из состава той же бригады, который был допрошен в рамках досудебного расследования.

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© Национальная полиция Украины

Военному преступнику объявлено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы после задержания правоохранительными органами Украины.

Напомним, в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию в отношении Украины ранее сообщили, что российские оккупанты задерживают большое количество мирных жителей, которых считают угрозой для своих военных целей.