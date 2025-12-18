ТСН в социальных сетях

Украина
102
1 мин

Расстрелял и вывез тело в багажнике: на Черниговщине мужчина жестоко убил собаку на глазах у соседей

Правоохранители уже изъяли оружие, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция

В Черниговском районе полиция расследует факт жестокого обращения с животным. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сосед застрелил собаку из охотничьего ружья.

Об этом пишет полиция Черниговской области.

По словам заявительницы, после выстрела мужчина положил тело собаки в багажник собственного автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа.

Во время обыска в домовладении и автомобили подозреваемого полицейские изъяли охотничью винтовку, патроны, прах, гильзы, а также смывы крови из багажника. К следственным действиям привлекли кинолога со служебной собакой.

Автомобиль мужчины поместили на штрафплощадку. Все изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертные исследования. Также правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

Напомним, в Киеве сын связал отца и на его глазах задушил бабушку и пытался убить мать.

