Расстрелял людей и похитил BMW: в Днепропетровской области во время спецоперации задержали стрелка

Расстрелял людей и похитил BMW: в Днепропетровской области во время спецоперации задержали стрелка

Пострадавших с ранениями госпитализировали в больницу.

В Днепропетровской области мужчина из травматического пистолета расстрелял двух человек, после чего похитил BMW X5 и скрылся с места преступления. В регионе ввели полицейскую спецоперацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, инцидент произошел 21 октября в поселке Куриловка Петриковского района. Там между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и расстрелял из него водителя и пассажира BMW. После чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Тем временим пострадавших госпитализировали в больницу.

Брошенный автомобиль правоохранители впоследствии обнаружили в поселке Елизаветовка. Позже нашли и подозреваемого в преступлении. Им оказался 38-летний житель Каменского.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") и ст. 15 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство двух лиц") УК Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в украинских СИЗО заключенные смогут официально пользоваться Интернетом и звонить по телефону.

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