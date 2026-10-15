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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Расстрелял пятерых бойцов ВСУ и пенсионера: что стало известно о россиянине — детали дела (фото)

Среди убитых — пять украинских военных, которые находились в частном доме без оружия, и 60-летний мужчина, который рыбачил возле пруда.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Расстрелял пятерых бойцов ВСУ и пенсионера: что стало известно о россиянине — детали дела (фото)

Российскому военнослужащему Леониду Рыжикову объявили подозрение в военных преступлениях / © СБУ

Российскому военнослужащему Леониду Рыжикову объявили подозрение в военных преступлениях, которые, по данным следствия, привели к гибели шести человек на Харьковщине.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Подозреваемый был задержан 14 октября в Салтовском районе Харькова. Операция проводилась совместно сотрудниками СБУ, Национальной полиции и Национальной гвардии.

По информации спецслужбы, Рыжикову 36 лет, он родом из Санкт-Петербурга. В российской армии служил во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии и использовал позывной «Юла».

В армию его мобилизовали в конце июля 2026 года, после того, как он отбыл восемь лет заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и кражу. После этого мужчину направили на временно оккупированную территорию Чугуевского района Харьковской области.

/ © СБУ

© СБУ

От российских позиций до Харькова: что известно о преступлениях

По версии следствия, в начале октября Рыжиков находился на позициях российских войск вблизи села Старица Чугуевского района. 5–6 октября позиции попали под обстрел ВСУ, после чего военный оставил их и отправился пешком в направлении Харькова, прячась в лесополосах.

Во время движения он проник в заброшенный частный дом и забрал оттуда гражданскую одежду.

Следующие убийства, как утверждают в СБУ, произошли 13 октября. Вблизи села Михайловка Харьковского района россиянин застрелил 60-летнего местного жителя, рыбачившего на пруду. После этого он сбросил тело мужчины в воду.

В тот же день Рыжиков проник в частное домовладение в селе Момотово. Там временно находились пять военнослужащих ВСУ. По данным следователей, они не участвовали в боевых действиях, не имели при себе оружия и были одеты в гражданскую одежду. Некоторые спали, когда на них напали.

В СБУ отмечают, что эти обстоятельства имеют значение для правовой оценки действий подозреваемого в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

После этого оккупант оставил автомат в одном из домов дачно-садового общества поблизости и продолжил прятаться в лесополосах, двигаясь в направлении Харькова.

Какое подозрение объявили россиянину

Правоохранители задержали Рыжикова 14 октября в Салтовском районе Харькова. В ходе следственных мероприятий они также нашли и изъяли автомат Калашникова АК-74, который, по данным СБУ, принадлежал подозреваемому.

Следователи сообщили российскому военнослужащему о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель людей.

По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Его проводят сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Ранее рссиянина задержали в Харькове. Как уже отмечалось, в прокуратуре также рассматривают версию, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе РФ.

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