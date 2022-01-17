Расстрелял семью и украл сейф: в Винницкой области на пожизненное заключение отправили жестокого убийцу

31-летний мужчина во дворе частного дома из ружья расстрелял всю семью.
В Винницкой области к пожизненному лишению свободы приговорили преступника, который расстрелял семью фермеров и украл их сбережения.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось еще в 2019 году в поселке Шипинка. Там 31-летний мужчина во дворе частного дома с ружья расстрелял целую семью. После чего украл сейф и скрылся с места преступления.
В ходе оперативных действий стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Недалеко от места преступления, в поле, копы обнаружили и вскрытый сейф, в котором лежали несколько сотен долларов.
"Жмеринский горрайонный суд признал 31-летнего подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (“Разбой”), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство двух лиц по корыстным мотивам") и ч. 1 ст. 263 УКУ ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и приговорил его к пожизненному лишению свободы", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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