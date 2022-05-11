Расстрелял возле дома: первого российского военного будут судить за убийство гражданского на Сумщине

Первый российский военный предстанет перед судом за убийство мирного жителя Сумской области.

21-летний российский военный будет судим за жестокое убийство жителя поселка Чупаховка Сумской области. Оккупант расстрелял безоружного мужчину 28 февраля.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Офис Генпрокурора уже направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения воинской части 32010 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадима Шишимарина.

"Следствие установило, что этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вез по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он еще из 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им", — рассказала Венедиктова.

На украденной машине с пробитыми ими же колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

В настоящее время подозреваемый Шишимарин находится под стражей. По словам Венедиктовой, прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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