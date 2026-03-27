Расстреляли двоих человек и сбежали: на Харьковщине задержали убийц-дезертиров

В Харьковской области задержали дезертиров за двойное убийство. Двое мужчин самовольно покинули воинскую часть с оружием. Злоумышленники почти два месяца скрывались в другой области после расстрела двоих человек в селе Гусиная Поляна Чугуевского района.

Детали жестокого преступления сообщила полиция Харьковской области в Facebook.

Двойное убийство в Харьковской области — подробности

Трагедия произошла еще 29 января 2026 года. По данным следствия, двое военнослужащих, находившихся в СОЧ (самовольное оставление части), распивали алкоголь вместе с 41-летним хозяином дома и 26-летним местным жителем.

Во время застолья возник конфликт, который перерос в расправу: 38-летний подозреваемый открыл огонь из автомата Калашникова по 26-летнему парню — тот погиб на месте. После этого фигурант прошел в другую комнату и выстрелил в голову хозяину дома.

Чтобы замести следы, злоумышленники завернули тела в полимерную пленку и одеяла, перенесли их в нежилое сооружение на территории двора и скрылись с Харьковщины.

Задержание дезертиров

Разоблачить убийц удалось благодаря совместной работе правоохранителей двух областей. 8 марта полицейские задержали фигурантов в городе Коростень Житомирской области. Во время обысков у них изъяли автомат Калашникова, штурмовую винтовку, боеприпасы.

Задержание дезертиров, подозреваемых в убийстве

Только после задержания и проверки информации следователи обнаружили тела погибших, которые пролежали в нежилом помещении почти два месяца.

Обоим мужчинам 26 марта было официально сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух или более человек).

Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, в Днепре СЗЧшник взял в заложники собственную мать и угрожал взорвать боеприпас.