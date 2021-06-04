Расстреляли и бросили на дно колодца: в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым

Мужчину расстреляли в голову из автомата Калашникова.

В Ровно 35-летнего мужчину, пропавшего в 2018 году, нашли жестоко убитым на дне колодца. Полиция 3 июня 2021 нашла его тело и подозреваемого, который расправился с покойным.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

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Об исчезновении мужа в апреле 2018 года в полицию сообщила его жена. Она отметила, что 35-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. В июне 2021 полиция нашла его тело на дне колодца в Ровенском районе. Выяснилось, что мужчину в голову расстреляли из автомата Калашникова. После этого его тело завернули в ковер и выбросили на дно колодца.

Правоохранители разыскали подозреваемого в расправе. Это — 46-летний уроженец России. Он входил в состав преступной группировки, действовавшей на Ровенщине. Следствие установило, что мужчина из-за личной неприязни 25 апреля убил потерпевшего и вместе со свидетелями избавился от его тела. Подозреваемому 4 июня 2021 суд избрал меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Также полиция провела шесть обысков у других фигурантов уголовного производства. У них изъято устройства для употребления психотропных веществ, средства связи, два пистолета с магазинами и патронами к ним без каких-либо разрешительных документов и другие вещественные доказательства. Ведется следствие.

Напомним, в Тернополе у ночного клуба убили 25-летнего парня.

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