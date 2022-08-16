Расстреляли семью с 5-летней девочкой: в Киевской области обнаружили очередную жертву российских кафиров

Его вместе с женой и детьми оккупанты расстреляли на Киевщине.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Вчера мы обнаружили тело еще одного убитого во время оккупации мирного жителя. Машину 58-летнего жителя Бучанщины и его семьи войска российской федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица", — рассказал Небитов.

Он добавил, что в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней Анастасии, ребенка чудом спасли врачи.

В начале апреля удалось обнаружить тела двоих членов этой семьи, 15 августа правоохранители обнаружили и осмотрели третье тело.

Напомним, что в Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. убитых оккупантами мирных людей.