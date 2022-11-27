Расстреляли, вложив дуло автомата в рот: в Херсонской области нашли тела матери и ее усыновленного сына.

Российские оккупанты убили мать и ее сына на Херсонщине.

На освобожденной от кафиров территории Херсонской области продолжают находить тела убитых оккупантами мирных жителей. В селе Львовские отруби нашли расстрелянными мать и сына.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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"Село Львовские Отрубы, освобожденная Херсонщина. Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил", — сообщил журналист.

По его информации, 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, дуло которого ему вложили в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело.

Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына.

"Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно", — рассказал журналист.

Напомним, что в Вольнянске на Запорожье простились с мальчиком, которому было всего два дня от рождения. Он погиб во время ракетной атаки оккупантов на роддом.

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