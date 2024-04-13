Свитан рассказал о предателе Прозорове, авто которого взорвали в Москве

СБУ почти полностью зачищена от российской агентуры, поэтому внимание сосредоточено на предателях и коллаборантах.

Предатель Василий Прозоров стал на сторону российских кафиров еще с начала войны в 2014 году, с тех пор он был целью для СБУ.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"С 2014 года он вступил в связь с российской ФСБ, как и многие другие спецслужбы. Просто есть слишком яркие личности из этих коллаборантов, которые за последнее время очень активизировались на разных направлениях. Скорее всего, этот процесс "успокоения" уже запустила наша контрразведка. ", – рассказал Свитан.

Он отметил, что сейчас Служба безопасности Украины почти полностью зачищена от российской агентуры, поэтому внимание сосредоточено на предателях и коллаборантах, работающих на путинский режим.

"На Прозорове одно время уже была "черная метка": в Бердянске его уже пытались наказать. Их (коллаборантов – 24 Канал) очень много – десятки тысяч. В 2014 году на сторону врага перешли тысячи донецких милиционеров. Еще несколько тысяч – в 2024 году", – отметил полковник запаса.

Украинские спецслужбы должны провести серьезную работу, ведь некоторых предателей нужно ликвидировать вне страны.

Иногда предатели сами ликвидируют друг друга, в том числе на оккупированных территориях Украины, в попытках поделить власть.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области эксрегионал координировал авиаудары кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в СБУ рассказали об экс-сотруднике, выступившем в РФ с фейками об Украине.

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