Рассылал фальшивые сообщения о заминировании: на Прикарпатье задержали мужчину

Правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили 41-летнего харьковчанина, причастного к распространению ложных сообщений о заминировании торгового центра в Ивано-Франковске.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники киберполиции установили, что фигурант за вознаграждение установил в своем доме оборудование, с помощью которого происходило распространение ложных сообщений о заминировании", — говорится в сообщении.

Как сообщили в киберполиции, в ноябре прошлого года представители одного из ТЦ Ивано-Франковска, которым поступило сообщение об угрозе минирования, обратились в полицию. На месте взрывотехники не обнаружили опасных предметов.

"Такой тип фальшивых сообщений, целью которых является введение в заблуждение аварийно-спасательных служб и полиции, называют сватингом", — говорится в сообщении.

Во время следствия выяснилось, что подозреваемый согласился на "легкий заработок" в интернете, выполняя задания, предусматривающие размещение и хранение оборудования для сообщений о заминировании.

Во время обыска в его доме были изъяты мобильные телефоны, сим-карты и компьютерная техника, подтверждающая его причастность к преступлению. Фигуранту объявлено подозрение за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности, ему грозит до 6 лет заключения.

Напомним, в Ровно полиция задержала мужчину, забившего до смерти собственного отца.

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