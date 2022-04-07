Растаможка авто с ЕС для украинцев бесплатно во время военного положения / pixabay.com

Растаможка авто с ЕС для украинцев бесплатно во время военного положения: что нужно знать

Растаможка авто с ЕС для украинцев бесплатно во время военного положения: что нужно знать

Во время действия военного положения украинцы могут не растаможивать автомобили, ввезенные из-за границы. ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о новых правилах растаможки.

24 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7190 , согласно которому все иностранные транспорты, ввезенные в страну во время действия военного положения, будут освобождены от необходимости уплаты пошлин и других сборов. Что это значит?

Основные изменения процедуры растаможки авто

После начала полномасштабного вторжения России из-за границы в Украину ввозились только те автомобили, которые были необходимы для военных, эвакуации граждан и доставки различных грузов с гуманитарными товарами. С 1 марта украинское правительство решило приравнять ввоз автомобилей к гуманитарной помощи, чтобы это могло происходить по упрощенной процедуре. Единственное, что было нужно – добавить в декларацию разрешение областной военной администрации.

Но эти правила решили ослабить. Первоначально правительство разрешило отсрочить уплату таможенных платежей всем гражданам. То есть, чтобы ввезти в Украину иностранный транспорт, необходимо было только заполнить специальное заявление и подписать его. В третьей же декаде марта было решено отрешиться от необходимости растаможки авто. Однако тогда эти нововведения коснулись только военных.

Согласно новому документу с 1 апреля 2022 года все граждане Украины имеют право без уплаты акцизного сбора, НДС и ввозной пошлины ввозить в страну следующие транспортные средства :

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства и транспортные средства, подходящие для перевозки свыше 10 человек;

мотоциклы.

Такие льготные условия не будут действовать постоянно. Они предусмотрены только в период военного положения в Украине.

По словам руководителя практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Виты Мирошниченко, закон обязывает все иностранные автомобили оформлять по упрощенной процедуре. То есть все формальности должны выполняться максимум через час.

Что нужно, чтобы ввезти автомобиль из-за границы по упрощенной процедуре?

Не стоит забывать, что кроме растаможки авто, которое в период действия военного положения будет бесплатным, украинцев ждут другие расходы и разные важные моменты:

определенные расходы, не связанные с растаможкой авто, украинцев все же ждут — это в пенсионный фонд нужно будет уплатить 3-5% стоимости автомобиля для первой регистрации, а также 114 гривен за бланк свидетельства, 190.15 гривен за регистрацию и 135 гривен за регистрацию номерной знак;

некоторые проблемы могут возникнуть с самой процедурой ввоза автомобиля в Украину, ведь на период действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну (хотя существуют и исключения), поэтому здесь есть два варианта: купить машину и ввезти ее из-за границы может женщина или доверенное лицо, на которое выписывается доверенность, заверенная нотариусом; можно воспользоваться услугами компаний, занимающихся импортом автомобилей (услуга платная и зависит от расценок самой компании).

поскольку российские войска блокируют морское сообщение Украины, доставить автомобили из США, Грузии или Кореи практически невозможно, а потому искать транспорт можно только в странах ЕС.

Также не стоит ожидать резкого уменьшения стоимости автомобиля даже после отмены растаможки. В Институте исследований авторынка рассказывают, что цена снизится, но не на все модели. Процесс понижения будет постепенным, без быстрого обвала.