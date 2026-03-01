ТСН в социальных сетях

Украина
175
1 мин

Растапливали печь и получили ожоги: в Николаевской области госпитализированы шесть подростков

Предварительно удалось установить, что парни растапливали печь в нежилом доме.

На место пожара вызвали спасателей

В селе Шевченко Вознесенского района во время пожара в частном доме пострадали шесть подростков.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Предварительно, парни растапливали печь в нежилом доме. Искра попала на емкость с бензином — произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате „хлопка“ газовоздушной смеси дети получили ожоги, выбежали во двор и обратились к соседке за помощью, которая вызвала спасателей и родителей ребят», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, во Львовской области в жилом доме обнаружили тела троих детей. Предварительно они скончались в результате отравления продуктами горения. Мальчикам было шесть, четыре и два года. Мать погибших детей задержана — ее не было дома во время трагедии.

175
