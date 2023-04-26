Растения будут благодарны: копеечное средство от вредителей и болезней, которое есть на каждой кухне

Это средство можно найти практически на каждой кухне. Читайте о защите от вредителей и заболеваний в материале ТСН.ua.

Не все знают, что садоводы и огородники активно используют корицу для защиты растений, даже рассады. Эта пряность является отличным антисептиком. Поэтому она пригодится и при пересадке комнатных цветов.

Ранее ТСН.ua писал о пепеле как удобрение, а теперь поговорим о том, как использовать корицу на огороде.

Чем корица полезна для растений

Корица обладает сильными дезинфицирующими свойствами. Поэтому эту ароматную пряность специалисты советуют использовать при пересадке. Особенно полезна она будет в случае, если вы дополнительно обрезаете корни растения.

Чтобы культура после пересадки принялась и хорошо укоренилась, нужно плотно посыпать на ее корне корицу.

Как прикормить растения корицей — простые советы

Корицу в качестве удобрения используют многие садоводы и огородники. Но больше всего она все же подходит именно для комнатных растений. Если просто подсыпать в горшок с землей немного корицы ежемесячно, можно увидеть, как растение быстро пошло в рост, выпустило бутоны и увеличило количество листьев.

В огороде корица используется не так часто. И зря. Ведь эта пряность способна провоцировать развитие и цветение культур.

Корица от вредителей — копеечная защита

Очень действенно корица отпугивает некоторых насекомых. В частности, ее запах не нравится муравьям и мошкам. Корица помогает оградить растения и деревья от тли.

Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, просто насыпьте небольшое количество корицы рядом с тем местом, где они чаще всего собираются.

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