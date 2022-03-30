Растения, которые нельзя выращивать рядом: советы огородникам

Очень часто бывает так, что вроде бы на даче или в огороде все сделано правильно – и посажено вовремя, в нужные сроки, и семена подготовили как следует, с поливом все нормально, температура подходит, а результатов, а урожаев не имеет. Причина часто кроется в несовместимости многих растений. Как растения нельзя выращивать рядом, разбирался ТСН.ua

Достоверно известно, что не все люди способны употребляться между собой. Так же некоторые типы растений не выдерживают конкуренции друг с другом и причина этого в алелопатии – так по-ученому называется взаимная неприязнь растений, грибов и микроорганизмов друг к другу. А все потому, что некоторые растения выделяют химические вещества, которые губительно воспринимаются другими.

ТСН публикует группы растений, которые будут негативно влиять на развитие друг друга. Советуем вам взять его на заметку и пользоваться, если вздумаете высадить очередные растения рядом. Также приводим список растений, которые хорошо уживаются друг с другом.

Список растений, которые не стоит выращивать вместе

Картофель – томаты – перец - баклажаны

Начнем наш список с «конфликтирующих» растений не вследствие алелопатии, а из-за своего близкого родства. Да, пасленовые, а именно к этому семейству относится картофель и томаты переносят одни и те же болезни, страдают от одних и тех же недугов. Так, вредители поразившие одно растение точно не оставят в покое другого. Кроме этого, до сих пор не стоит подсаживать и другие пасленовые – перец и баклажаны.

Лук, чеснок – горох

Все виды лука беспощадно угнетают рост гороха. Так же вредное влияние на горох имеет и чеснок.

Морковь – укроп, петрушка

Эта пара окутана мифами, ведь учеными не подтверждена аллелопатия между этими растениями. Тем не менее, опыт показывает, что эти растения, все же, не стоит выращивать рядом. И, хотя агрономы не способны подтвердить то, что укроп и петрушка угнетают развитие моркови, мы рекомендуем вам отказаться от плотной посадки этих растений около друг к другу.

Капуста – виноград

Алелопатия между этими растениями тоже не вышла за рамки теории, но знатоки советуют воздержаться от посадки капустных грядок рядом с виноградной лозой. При их близком соседстве вы рискуете ухудшить вкус ягод винограда. Эта пара уже 200 лет как считается антагонистами, поэтому советуем сажать капусту как можно дальше от винограда.

Перец – бобовые – тыквенные культуры – ягодные кустарники - клубника

Рекомендуем избегать близкого соседства этих растений, ведь они вместе страдают грибковым заболеванием – антракнозом. Пренебрегая этими рекомендациями, вы рискуете увидеть черные пятна и язвы на листьях и стеблях, которые могут сгнить при поражении этой болезнью.

Горчица – свекла, подсолнечник

Листовая горчица крайне не любит посев рядом с ней свеклы. «Близость» с подсолнухом тоже может угрожать угнетением горчицы.

Группы растений, положительно влияющих друг на друга

Ниже приведены рекомендации по близкой посадке растений.

Горох – морковь, огурцы, петрушка, репа

Вместо выращивания гороха рядом с луком, рекомендуем высадить горох вместе с огурцами, петрушкой или репой.

Морковь – шпинат, горох, лук

Как лук, так и горох со шпинатом целебно влияют на развитие корнеплода моркови.

Виноград – базилик, орегано, герань, фасоль, клевер, ежевика

Базилик, орегано и герань своим сильным запахом отпугивают вредителей от винограда. Эксперты также советуют не пренебрегать соседством винограда к фасоли, ежевике и клеверу.

Капуста – укроп, мята, ромашка, чабрец, розмарин

Укроп и мята, ромашка и чабрец с розмарином – вот такие непохожие растения создают благоприятные условия для роста капусты.

Горчица – лук, спаржа, брокколи, цветная капуста

Рекомендуется высевать горчицу рядом с луком, спаржей, брокколи и цветной капустой – так это растение, обычно не любящее «соседей», сможет способствовать росту растений, высаженных возле нее.

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