Растения сами знают сколько: как часто нужно поливать овощи на огороде

В идеале при поливе овощей на огороде нужно учитывать много различных факторов — от сорта растений до особенностей почвы. Как правильно поливать огород летом?

Наверное, каждый огородник хотя бы раз слышал слово "агротехника". Это наука, которая изучает уход за растениями разных видов и видов. Поливка – один из методов агротехники. Если поливать правильно, это может быть благом для овощных культур, в противном случае даже повлечь задержание в развитии. О каких правилах нужно помнить, чтобы получить большой урожай?

Можно ли поливать огород холодной водой

На своих участках мы в основном пользуемся шлангом, присоединяя к нему разнообразные разбрызгиватели для того, чтобы поливка была равномернее и качественнее, а также занимало как можно большую площадь. В любом случае вода для поливки огорода берется из скважины или колодца (в редких случаях водопровода). И она достаточно холодная.

Следует учитывать, что летом почва может прогреваться до 70 градусов на солнце и до 35 градусов в тени. Поэтому полив холодной водой может повредить растениям. В первую очередь, это вызывает загнивание корневой системы, замедляет развитие, снижает устойчивость к заболеваниям. Поэтому специалисты рекомендуют использовать капельный вариант поливки. В таком случае вода в шланге прогреется и будет подаваться к растениям уже теплой.

Как часто поливать овощи на огороде

Не существует никаких универсальных графиков поливки, ведь всегда учитывается регион, состав почвы, возраст растения, погодные условия, загущенность сада или огорода и т.д.

Некоторые огородные культуры следует поливать чаще других, а есть и такие, которые вообще могут вырасти без дополнительной поливки. Например, если вы спросите, как часто поливать помидоры, то некоторые из огородников предпочитают выращивать это растение без поливки. Если налить достаточное количество воды в лунку во время высадки, а затем правильно замульчировать грядку, куст вырастет с хорошим запасом листьев и завязи.

Почему помидоры можно не поливать? Наверное, вы не раз обращали внимание, что на листьях и стеблях этой огородной культуры есть едва заметные волоски-колючки. Именно они нужны растению, чтобы хранить влагу. Ранним утром можно увидеть, что листья помидоров полностью мокрые. Ночью на них оседает туман, а на рассвете роса, частицы влаги собираются в капли, стекают по листья и впитываются растением.

Как часто поливать огурцы ? На листьях и стеблях этих растений также присутствуют волоски-колючки, поэтому во время дождя и если утром есть роса, они получают достаточно влаги. До начала цветения огурцы поливают не чаще двух раз в неделю (дождь – это также полив). В период роста хватит раза в пять дней. А вот, когда уже появятся завязи, лучшее количество поливки увеличить до трех раз в неделю. С середины августа до конца сезона огурцам хватит одной поливки на 10 дней.

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