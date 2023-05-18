"Растоптал все, что было сделано во время работы в Берлине потом и кровью": послы Украины в Германии поссорились

Мельник обвинил своего преемника в том, что он не выполняет свою работу должным образом.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг жесткой критике действующего посла Алексея Макеева, заявив, что тот "растоптал все", что Мельник сделал во время работы в Берлине "потом и кровью". Макеев ответил.

Об этом действующий посол Украины в Германии рассказал "Радио Свобода".

Макеев не считает нужным вступать в спор с Мельником, потому что не реагирует на личные выпады.

"Это является личной позицией Андрея Мельника. И поэтому на личные выпады я не реагирую. Я – посол, я представляю президента, представляю правительство, представляю украинское государство и каждого украинца здесь, в Германии. И на этой позиции я не имею права и не желаю выражать личную позицию. Она является официальной", – сказал Макеев.

Он добавил, что то, чего посольство в Германии смогло достичь за последние 7 месяцев, является результативным.

"Вы их (результаты – ред.) можете сами увидеть", – заявил Макеев.

Он отметил крупнейший с начала полномасштабного вторжения России в Украину пакет военной помощи Германии.

Добавим, что Андрей Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет. Этот термин превысил предшественников.

Мельник достаточно жестко критиковал власти Германии. 9 июля президент Владимир Зеленский уволил его с должности посла Украины в Германии, тогда ему устроили исключительное прощание.

В ноябре Мельник был назначен заместителем главы МИД Украины, а послом Украины в Германии вместо этого стал Алексей Макеев.

В апреле Мельник подверг критике своего преемника в комментарии изданию Die Zeit. Тогда Макеев назвал такие заявления "злыми выпадами" и напомнил, что в настоящее время он является действующим послом в Германии.

Мельник заявил, что мало контактирует с Макеевым из-за "совершенно разных взглядов". По словам дипломата, год назад украинцы могли бы иметь "сильное слово и даже руководить" прениями по поставке оружия в Берлин.

Впоследствии Мельник обвинил Макеева в наглости и призвал прислушиваться к критике из Киева. Он также косвенно обвинил его в ненадлежащем выполнении работы, о чем говорилось в комментарии немецкому вещателю RND.

Мельник назвал "пощечиной для наших предков" то, что Макеев отверг давнюю просьбу в Бундестаг установить мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора в Берлине, а также польским сестрам и братьям украинцев.

"Он должен поднять свои ягодицы, наконец громко говорить о жизненно важных вопросах, таких как немецкие истребители и военные корабли и вступление в НАТО, и добиться результатов", — заявил Мельник.

Напомним, дипломат Андрей Мельник будет назначен новым послом Украины вБразилии.

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