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- Эксклюзив ТСН
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Развестись уже можно через смартфон: в Украине запустили расторжение брака онлайн
Министерство цифровой трансформации открывает бета-тестирование онлайн-развода. Подать заявление, подтвердить его и завершить процедуру можно через приложение.
Министерство цифровой трансформации объявило о старте бета-тестирования новой услуги - развод через приложение "Дія". В настоящее время продолжается набор желающих протестировать сервис, а после его запуска процедура расторжения брака станет доступна онлайн.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире ТСН.
Сервис призван сделать процесс развода максимально простым и лишить людей излишней бюрократии.
"Нас обвиняют в том, что мы разбиваем сердца украинцев, но на самом деле, если такой этап в жизни человека наступил, он должен проходить легко, без бюрократии, в несколько кликов", - отметила она.
По словам Коваль, механизм работы будет похож на онлайн-женитьбу. Один из супругов подает заявление через “Дію”, после чего второй получает уведомление и должен подтвердить свое согласие.
"Нужно подать заявление в "Дії", мужу или жене придет уведомление. Через 30 дней будет видеоконференция, на которой государственный регистратор убедится, что намерения обоюдны и не изменились. После этого нужно будет подписать заявление в “Дії”. Подписью, а через несколько дней свидетельство о разводе поступит по почте".
В то же время в течение 30-дневного срока супруги смогут отозвать заявление, если изменят свое решение.
"Мы специально сделали этот 30-дневный срок, чтобы не было так: повздорили вечером, а утром уже пожалели о своем решении. В настоящее время пара может либо изменить решение, либо наоборот - окончательно его подтвердить", - сказала Коваль.
Она также уточнила, что сама услуга в “Дії” будет бесплатной, однако пользователям нужно будет уплатить государственный сбор за регистрацию расторжения брака, предусмотренный законодательством. Сделать это можно будет непосредственно в приложении.
Минцифры ищет участников бета-тестирования, чтобы собрать отзывы пользователей и усовершенствовать сервис перед полноценным запуском.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
"ПОДПИСАНО МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между США и ИРАНОМ! УКРАИНЦЫ УЖЕ МОГУ РАЗРЯЗНУТЬСЯ в Дії!"
Напомним, в Украине обнаружили фейковую страницу, имитирующую сервис Дия. BankID и предлагает установить посторонний APK-файл. Специалисты предупреждают: такие приложения могут собирать персональные данные, перехватывать SMS и получать доступ к смартфону.