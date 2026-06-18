Развестись уже можно через смартфон: в Украине запустили расторжение брака онлайн

Развод (иллюстративный фото) / © pexels.com

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Министерство цифровой трансформации объявило о старте бета-тестирования новой услуги - развод через приложение "Дія". В настоящее время продолжается набор желающих протестировать сервис, а после его запуска процедура расторжения брака станет доступна онлайн.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире ТСН.

Сервис призван сделать процесс развода максимально простым и лишить людей излишней бюрократии.

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"Нас обвиняют в том, что мы разбиваем сердца украинцев, но на самом деле, если такой этап в жизни человека наступил, он должен проходить легко, без бюрократии, в несколько кликов", - отметила она.

По словам Коваль, механизм работы будет похож на онлайн-женитьбу. Один из супругов подает заявление через “Дію”, после чего второй получает уведомление и должен подтвердить свое согласие.

"Нужно подать заявление в "Дії", мужу или жене придет уведомление. Через 30 дней будет видеоконференция, на которой государственный регистратор убедится, что намерения обоюдны и не изменились. После этого нужно будет подписать заявление в “Дії”. Подписью, а через несколько дней свидетельство о разводе поступит по почте".

В то же время в течение 30-дневного срока супруги смогут отозвать заявление, если изменят свое решение.

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"Мы специально сделали этот 30-дневный срок, чтобы не было так: повздорили вечером, а утром уже пожалели о своем решении. В настоящее время пара может либо изменить решение, либо наоборот - окончательно его подтвердить", - сказала Коваль.

Она также уточнила, что сама услуга в “Дії” будет бесплатной, однако пользователям нужно будет уплатить государственный сбор за регистрацию расторжения брака, предусмотренный законодательством. Сделать это можно будет непосредственно в приложении.

Минцифры ищет участников бета-тестирования, чтобы собрать отзывы пользователей и усовершенствовать сервис перед полноценным запуском.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"ПОДПИСАНО МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между США и ИРАНОМ! УКРАИНЦЫ УЖЕ МОГУ РАЗРЯЗНУТЬСЯ в Дії!"

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Напомним, в Украине обнаружили фейковую страницу, имитирующую сервис Дия. BankID и предлагает установить посторонний APK-файл. Специалисты предупреждают: такие приложения могут собирать персональные данные, перехватывать SMS и получать доступ к смартфону.

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