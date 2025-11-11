Растрата 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

СБУ / © twitter/СБУ

Реклама

Дополнено новыми материалами

СБУ и Нацполиция сообщили о подозрении в служебной халатности экс-заместителю министра социальной политики, который сейчас является действующим советником. Его действия могли привести к ущербу для государства на более 23 млн грн при внедрении системы E-Social.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, чиновник растратил государственные деньги при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения E-Social. Речь идет об убытках для бюджета на более 23 млн грн.

Реклама

Согласно материалам производства, находясь в должности заместителя министра, чиновник заключил соглашение с консорциумом на разработку указанного программного обеспечения. Однако, как выяснило следствие, чиновник не обеспечил надлежащего контроля за проверкой документов, представленных подрядчиками для участия в тендере. В результате этого предприниматели получили государственное финансирование, но не выполнили полный объем работ, предусмотренный контрактом.

Длительные судебно-экономические экспертизы подтвердили, что в результате противоправных действий фигуранта госбюджету был нанесен ущерб. Экс-заместителю министра сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до пяти лет заключения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к незаконному использованию госсредств.

К слову, накануне в Киеве чиновники «Киевмедспецтранса» были разоблачены на схеме закупки запчастей для машин «скорой» по завышенным ценам. Благодаря привлечению подконтрольных предприятий во время тендера цены на запчасти были завышены более чем на 1,9 млн грн при общей сумме договора 5,4 млн грн.