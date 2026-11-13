Растрата миллионов банка: в Париже арестовали элитный особняк беглого олигарха за $40 млн

Бывший владелец банка «Финансы и Кредит» Константин Жеваго / © ТСН

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Во Франции компетентные органы наложили арест на элитный особняк в Париже за около 40 млн дол. и на 100% уставного капитала компании-собственницы недвижимости RM8. Активы связаны с бывшим владельцем банка «Финансы и Кредит» Константином Жеваго.

Об аресте сообщило Государственное бюро расследований, а имя владельца активов раскрыла народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

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Арест особняка и 100% уставного капитала RM8 французские органы осуществили на основании запроса Украины о международной правовой помощи.

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Решение об аресте активов Печерский райсуд Киева принял 24 июля 2026 года. Французская сторона выполнила запрос 9 ноября, а уже 10 ноября Украина получила официальное подтверждение наложения ареста.

В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства его Главное следственное управление расследует растрату 608 млн грн средств банка «Финансы и Кредит» и последующую легализацию этих денег. В деле фигурирует олигарх и другие лица. Василевская-Смаглюк заявила, что речь идет о Жеваго.

«Арест осуществлен в рамках уголовного производства по вероятной растрате 113 миллионов долларов банка „Финансы и Кредит“, бывшим владельцем которого был Жеваго«, — написала депутат в Сети.

В то же время Василевская-Смаглюк подчеркнула, что арест имущества является лишь обеспечительной мерой. Он не означает конфискацию активов или доказательство вины их владельца.

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По версии следствия, в течение 2010-2015 годов подозреваемые организовали предоставление кредитов подконтрольной олигарху компании с нарушением установленных банком правил кредитования. В дальнейшем, как считают правоохранители, полученные средства были перечислены на счета подконтрольных иностранных компаний для дальнейшей легализации.

В ГБР добавили, что они вместе с Офисом генпрокурора продолжают устанавливать и арестовывать активы, связанные с этим уголовным производством, в том числе и за пределами Украины.

Что известно о растрате денег банка «Финансы и Кредит» и роли Жеваго

Напомним, еще в декабре 2015 года Нацбанк ликвидировал банк «Финансы и Кредит», владельцем которого был Жеваго. В августе 2019 года следствие разоблачило экс-чиновников финучреждения в присвоении 2,5 млрд грн через схемы с поручительством за оффшорную компанию на 113 млн дол. В сентябре ГБР заочно объявило Жеваго подозрение в организации растраты и легализации этих средств, а в октябре его объявили в розыск.

В декабре 2019 года суд заочно избрал Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей. В 2021-ом бизнесмен был объявлен в международный розыск для дальнейшего задержания и экстрадиции.

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В декабре 2022 года правоохранители задержали Жеваго на французском горнолыжном курорте Куршевель. Уже в январе 2023 года суд французского города Шамбери решил выпустить олигарха под залог в 1 млн евро до слушания по делу о его экстрадиции в Украину. Во время заседания Жеваго отрицал свою вину.

В марте 2026 года по запросу украинской стороны Франция объявила подозрение Жеваго в выводе средств. Бизнесмену инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества и легализацию незаконных доходов.

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