Растут цены на картофель: Украина начала импортировать продукт из Польши, Литвы и Латвии

Украина начала импортировать картофель из ЕС, потому что цены там сейчас ниже, однако в ближайшее время подорожание будет зафиксировано и там. А это приведет к необходимости увеличивать оптовые цены на продукцию и в Украине, чтобы импорт и далее имел смысл.

Цены на картофель в Украине, которые в начале 2024 года подскочили до 15-20 гривен за килограмм, будут расти и дальше. Так что в страну от 4 января начали поступать крупные партии картофеля из Польши, а также из Литвы и Латвии, которые измеряются сотнями тонн.

Об этом сообщают аналитики международной платформы для плодоовощного бизнеса EastFruit.

"Сейчас оптовые цены на картофель в Украине самые высокие за всю историю, как в гривне, так и в пересчете на доллары или евро", — отмечает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, за год цены на товар выросли в 3,5-4,0 раза. А за последние три недели оптовая цена на качественный свежий картофель в Украине взлетела на 40% и превысила уровень цен в соседних странах Евросоюза, что сделало импорт картофеля экономически целесообразным.

Почему выросли цены на картофель в Украине?

Производители преимущественно ссылаются на традиционный фактор неблагоприятных погодных условий, негативно повлиявших на качество и урожайность картофеля в Украине, однако Андрей Ярмак обращает внимание на более фундаментальные причины.

Специалист объясняет, что в течение нескольких сезонов подряд оптовые цены на картофель в Украине преимущественно не покрывали затрат на его выращивание в профессиональных хозяйствах, заставляя многих профессиональных картофелеводов экономить буквально на всем, в том числе и на качественном посевном материале.

"Это в свою очередь приводило к снижению качества продукции, что ограничивало возможности экспорта даже в те страны, куда Украина имела возможность поставлять продукцию", — отмечает эксперт ФАО.

Объемы производства картофеля снизились, поскольку многие мелкие производители картофеля перенастроились на другие культуры, в частности на лук, морковь, капусту или свеклу.

"Население после увеличения площадей в 2022 году и последующего падения цен на рынке также снизило масштабы выращивания. Это в совокупности с не самыми благоприятными погодными условиями и сформировало дефицит качественного продовольственного картофеля на рынке Украины", — объясняет Андрей Ярмак.

Состояние рынка картофеля в Европе сказалось на ситуации в Украине

Сейчас заводы по переработке картофеля испытывают острый дефицит сырья. Аналогичная ситуация и на рынке свежего картофеля. Главная причина – это затяжные дожди в основных странах-производителях картофеля на Севере Европы, которые привели к невозможности сбора продукции в оптимальные для этого сроки. В результате и переработчики, и супермаркеты вынуждены продолжать закупки продукции в южных странах ЕС, что взвинчивает цены в этих регионах.

Картофель же, оставшийся не убранным в северных регионах, по словам фермеров и экспертов рынка, часто не соответствует минимальным качественным параметрам как для переработки, так и для нужд свежего рынка. Поэтому, не исключено, что она так и не попадет на рынок, даже когда сбор будет завершен.

Запрет на препараты для предотвращения прорастания картофеля во время хранения в ЕС

Запрет на специальные препараты для хранения приводит к необходимости держать картофель при более низкой температуре, но этот вид хранения не столь же эффективен.

"Таким образом, кроме роста расходов на хранение в 2-4 раза, картофелеводы ЕС также говорят о резком росте потерь картофеля во время хранения, ведь требования к качеству продукции никто не отменял", – говорится в объяснении специалистов.

Напомним, по словам аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максима Гопко, стоимость картофеля на оптовом рынке за последний месяц выросла на 72%. А украинские супермаркеты продают овощи по 24 гривны за килограмм.

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