Растут как на дрожжах: чем нужно подкармливать комнатные растения

Домашний уют немыслим без комнатных растений. Но, чтобы они ежедневно радовали глаз своей красотой, нужно знать, чем их лучше подкармливать.

Добавки в почву: чем лучше подкармливать комнатные растения

Сама подкормка считается одной из важнейших составляющих заботы о комнатных растениях. Чтобы цветы активно росли, нужно выбрать правильное удобрение, в котором содержатся питательные вещества.

Для комнатных растений лучшим удобрением является органика (компост, перегной). Только она может обеспечить подкормку всеми питательными микроэлементами, а также улучшение структуры почвы.

Также можно использовать и минеральные удобрения, однако в этом случае очень важно следить за дозировкой. Если добавить слишком многое — можно пересушить почву, что приведет к ожогам корневой системы. Важно узнать, какой именно тип удобрения подходит тем цветам, которые растут в вашем доме.

Чем поливать вазоны, чтобы быстро росли

Конечно, наиболее нужна каким-либо растениям, в том числе и комнатным, вода. Однако эту простую истину часто забывают. Тем более, что необходимо принять во внимание, что разные виды требуют разного количества воды. Для комнатных растений избыток влаги так же губителен как и дефицит.

Есть определенные правила поливки, которые необходимо соблюдать с каждым комнатным растением:

Режим – обязательно узнайте, как часто нужно поливать тот или иной вазон. Также учтите его размеры, особенности развития, тип почвы, время года, температуру в помещении и освещение. Влажность почвы – всегда проверяйте ее перед поливкой. Для этого можно использовать гидрометр или просто проверять землю вручную (палец опускайте на глубину не менее 2-3 см). Если почва сухая — можете поливать. Количество воды – застаивание воды в горшке нельзя допускать, ведь это может стать причиной подгнивания корней. После поливки всегда удаляйте остатки воды из поддона. Качество воды – для комнатных растений лучшей считается дождевая вода. Она мягкая и не содержит хлора. Из водопровода вода слишком жесткая, содержит немало примесей, негативно влияющих на развитие растения. Если у вас нет другого варианта, воду из водопровода нужно отфильтровывать и давать ей постоять в течение недели. Температура воды – для поливки нельзя брать холодную или горячую воду, она должна быть комнатной температуры. Иначе это может привести к стрессу и задержке развития.

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