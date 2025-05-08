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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ратификация соглашения об ископаемых между США и Украиной: Рада приняла решение

"За" ратификацию соглашения со Штатами проголосовали 338 депутатов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Совет поддержал ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной.

Совет поддержал ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной.

Верховная Рада 8 мая поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Говорил же, все фракции и группы проголосовали", — отметил он.

По фракциям:

  • «Слуга народа» – 210;

  • «ЕС» - 23;

  • «Родина» - 22;

  • «При жизни» – 18;

  • «Голос» - 12;

  • «Восстановление» – 12;

  • «За будущее» – 10;

  • «Доверие» - 18;

  • Внефракционные - 13;

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о добыче полезных ископаемых, которое накануне подписали с Соединенными Штатами.

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