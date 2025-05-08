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- Украина
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Ратификация соглашения об ископаемых между США и Украиной: Рада приняла решение
"За" ратификацию соглашения со Штатами проголосовали 338 депутатов.
Верховная Рада 8 мая поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Говорил же, все фракции и группы проголосовали", — отметил он.
По фракциям:
«Слуга народа» – 210;
«ЕС» - 23;
«Родина» - 22;
«При жизни» – 18;
«Голос» - 12;
«Восстановление» – 12;
«За будущее» – 10;
«Доверие» - 18;
Внефракционные - 13;
Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о добыче полезных ископаемых, которое накануне подписали с Соединенными Штатами.