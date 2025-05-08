Ратификация соглашения об ископаемых между США и Украиной: Рада приняла решение

Совет поддержал ратификацию Соглашения о ископаемых между США и Украиной.

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Верховная Рада 8 мая поддержала ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Говорил же, все фракции и группы проголосовали", — отметил он.

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По фракциям:

«Слуга народа» – 210;

«ЕС» - 23;

«Родина» - 22;

«При жизни» – 18;

«Голос» - 12;

«Восстановление» – 12;

«За будущее» – 10;

«Доверие» - 18;

Внефракционные - 13;

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о добыче полезных ископаемых, которое накануне подписали с Соединенными Штатами.