Рации и тепловизоры: как на Буковине создали "хаб" для переправки уклонистов и сколько это стоило

На Буковине разоблачена организованная преступная группа, которая наладила масштабную схему переправки военнообязанных мужчин за границу.

Как действовала нелегальная схема, рассказывают Госпогранслужба и Черновицкие областные полиции и прокуратура.

Как действовала схема

По словам правоохранителей, схему организовал 43-летний житель приграничья Черновицкой области. Ему помогали еще шесть человек — преимущественно местные, хорошо знавшие лесную и пограничную местность.

По данным следствия, в поселке обустроили своеобразный «хаб»: туда свозили уклонистов, инструктировали и готовили к нелегальному переходу. Далее их выводили небольшими группами по 5–7 человек через лес в Румынию. Координацию осуществляли с помощью раций, использовали тепловизоры и приборы ночного видения, действовали по позывным.

Сколько стоила «услуга»

По словам правоохранителей, стоимость «услуги» составляла от 5 до 15 тысяч евро с человека, но преимущественно дельцы брали с клиента по 10 тыс. евро. Правоохранители задокументировали, по меньшей мере, четыре эпизода незаконной переправки уклонистов за границу. Общая прибыль подозреваемых превысила 200 тысяч евро.

Как разоблачили злоумышленников

С ноября 2025 года по март 2026 года правоохранители зафиксировали 4 факта осуществления этой группой противоправной деятельности и задержали более 20 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Во время завершающей фазы операции ночью на окраине одного из населенных пунктов вблизи границы, во время передачи «клиентом» денег, был задержан соорганизатор «схемы». Далее было задержано еще 10 участников преступной группы.

В общей сложности было проведено 40 санкционированных обысков.

По одному из адресов обнаружены 6 мужчин, ожидавших незаконную переправку через границу.

Также в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, радиостанции, тепловизоры и другую доказательную базу.

Злоумышленникам, желающим заработать на уклонистах, грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Им объявили о подозрении и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что на Буковине уклонисты в «скорой» и форме медиков убегали за границу.