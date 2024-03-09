"Равные и равнее": военный гневно прокомментировал демобилизацию Залужного

В украинской армии много людей, которые по состоянию здоровья заслуживают демобилизации, но она им "не светит".

Журналист Александр Пиддубный, который с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ, отметил, что увольнение с военной службы генералов Залужного и Шапталы по состоянию здоровья напоминает вредоный принцип о "равных и более равных"

Об этом он написал в своем сообщении в Facebook.

Военный отметил, что понимает армейскую субординацию, при которой существует разное отношение к генералам и низшим чинам. Однако он подчеркнул, что украинская армия при нынешних военных условиях – это "не кадровое войско".

“У нас войско, которое большей частью состоит из мобилизованных. То есть состоит из самодостаточных личностей. Достоинство – это то, что отличает нас от россиян. Поэтому в ВСУ очень вреден принцип: "я командир, а ты дурак". Вреден принцип: "все равны, но есть равнее". У нас очень много людей, которые по состоянию здоровья заслуживают демобилизации и эта демобилизация им не светит”, — объяснил Александр Пиддубный.

Военный напомнил, что в сообщении летом 2022 года предостерег украинцев от "создания кумира", имея в виду Залужного. "Время свидетельствует, что я был прав", — резюмировал он.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщило, что Валерий Залужный после освобождения от должности главкома ВСУ прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла резко отреагировала на эту информацию, напомнив возражения Валерия Залужного об освобождении от военной службы людей с инвалидностью 2 группы.

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