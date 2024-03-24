"Район на район, в классе среди 14-летних девушек только одна девственница, алкоголь и наркотики": нацгвардеец о детстве в РФ

После 9 класса парень приехал на каникулы к бабушке в Украину и заявил, что больше в Россию не вернется.

Украинский военный Максим с позывным "Голландец" рассказал трогательную историю о своем детстве в России и о маме, которая осталась жить в РФ и не интересуется судьбой своего сына.

Об этом пишет Hromadske.

28-летний Максим, родом из Белой Церкви – боец бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Около 20 месяцев он находится на войне.

Мужчина откровенно рассказал о своем детстве в РФ и о том, что заставило его бежать оттуда.

Родители Максима развелись. Мама уехала устраивать жизнь в Москву, а парня оставили на воспитание бабушки с дедушкой. Когда он учился в 7 классе, мама забрала его в Россию.

"Россия еще тогда меня так достала, что я сейчас на войне против России"

"Россия еще тогда меня так достала, что я сейчас на войне против России. Это был военный городок летчиков под Москвой, въезд только по пропускам, даже полицию не пропускали. Та жизнь была для меня шоком: когда район идет биться на район; когда в классе среди 14-летних девушек только одна была девственница и над этим все смеялись, когда алкоголь, синтетические наркотики... Отчим, которого я терпеть не мог, мы с ним дрались, он х*еново относился к маме... Я в России почувствовал, что в этом мире каждый может загрызть другого и мне нужно как-то выжить", – делится воспоминаниями Максим.

Мама в России не интересуется, жив ли ее сын

После 9 класса он приехал на каникулы к бабушке и заявил, что больше в Россию не вернется. Когда началась Революция Достоинства, Максим являлся ее активным участником. Впоследствии отслужил срочную службу, а в июне 2022 года, дождавшись рождения сына, присоединился к рядам ВСУ. Мама бойца продолжает жить в России и не интересуется жизнью Максима.

"Она знает, что я на фронте. Ни разу не поинтересовалась, жив ли я. Скорее всего, она в социальных сетях видит мои посты... Но она могла переступить через обиду, поддерживать своего сына, потому что ему угрожает опасность. Так должно быть, и не только тогда, когда речь идет о войне. Но если бы она мне написала вот сейчас как мать к сыну, это было бы слишком неискренно, я бы ей не поверил", — отметил Максим.

Ранее мы рассказывали историю украинского подростка, который вырвался из РФ, но боится возвращаться в Украину из-за последствий российской пропаганды.

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