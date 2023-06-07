"Район затоплен фекалиями": жительница Херсона рассказала об экологической катастрофе в городе

Один из микрорайонов Херсона утопает в фекалиях из-за затопления выгребных ям.
Жительница Херсона и волонтер Ольга Цилинко, проживающая в микрорайоне Забалко, рассказала, что только там есть до тысячи подтопленных домохозяйств и опасность заключается в том, что микрорайон затоплен фекалиями из выгребных ям.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Я думаю, что последствия будут намного страшнее, потому что есть нюанс, о котором никто не говорит – наши тысячи домов не имели центральной канализации, у нас ее технически не было невозможно построить, у нас были выгребные ямы. Район затоплен не водой, район затоплен фекалиями. Это выгребные ямы, которые просто наполнились водой. Это летняя жара. Я думаю, что мы будем иметь последствия намного хуже", — рассказала женщина.
Ольга Цилинко отметила, что семья эвакуации не ждала, выезжала самостоятельно и помогала соседям.
Напомним, на спутниковых снимках показали масштабы наводнения на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС.
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