"Район затоплен фекалиями": жительница Херсона рассказала об экологической катастрофе в городе

Жительница Херсона и волонтер Ольга Цилинко, проживающая в микрорайоне Забалко, рассказала, что только там есть до тысячи подтопленных домохозяйств и опасность заключается в том, что микрорайон затоплен фекалиями из выгребных ям.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я думаю, что последствия будут намного страшнее, потому что есть нюанс, о котором никто не говорит – наши тысячи домов не имели центральной канализации, у нас ее технически не было невозможно построить, у нас были выгребные ямы. Район затоплен не водой, район затоплен фекалиями. Это выгребные ямы, которые просто наполнились водой. Это летняя жара. Я думаю, что мы будем иметь последствия намного хуже", — рассказала женщина.

Ольга Цилинко отметила, что семья эвакуации не ждала, выезжала самостоятельно и помогала соседям.

Напомним, на спутниковых снимках показали масштабы наводнения на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС.

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