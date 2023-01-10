Райсуд Полтавы во второй раз не смог рассмотреть дело мэра, подозреваемого в "сливе" данных о ВСУ: что известно

В Октябрьском районном суде Полтавы 9 января второй раз отказался рассматривать дело мэра Полтавы, которому в конце 2022 года СБУ вручила подозрение.

Об этом сообщает полтавское издание "Зміст".

По данным местных журналистов, 9 января Октябрьский районный суд Полтавы должен был избрать меру пресечения главе Полтавской громады Александру Мамаю и рассмотреть ходатайство о его отстранении от должности на 2 месяца. На чем настаивают прокуроры.

Но председатель суда во второй раз подготовил представление Полтавскому апелляционному суду об изменении подследственности, потому что нет следственных судей, которые могут взяться за судопроизводство по этому делу.

Накануне Полтавский апелляционный суд принял решение оставить материалы дела главы Полтавской громады в Октябрьском суде. Сторона обвинения выступала против этого: прокурор и следователь СБУ считают, что необходимо изменить подследственность и передать материалы в другой суд.

Впрочем, судья 6 января приняла решение об отказе передать материалы дела Мамая из Октябрьского суда в другой суд.

Дело мэра Полтавы

29 декабря 2022 года СБУ вручила подозрение мэру Полтавы. Он подозревается в разглашении информации о перемещении вооружения и боевых припасов, перемещении или размещении украинских военных подразделений.

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В Службе безопасности Украины заявили, что Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом ВСУ, ни министерством обороны Украины, ни другими уполномоченными государственными органами. Такие действия следователи квалифицируют по части второй статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, рассматривая как совершение уголовного преступления против основ национальной безопасности.

В свою очередь Александр Мамай заявил, что распространенная им информация об обеспечении военных была открытой, и своей вины не видит. Чиновник убеждает, таким образом его пытаются отстранить от должности мэра Полтавы и называет подозрение ему "политически мотивированным".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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